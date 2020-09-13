Протесты в Беларуси в столицу вводят военную технику (видео) [ Редактировать ]
Фото: RTVI
В Минск начали стягивать вооруженные силы и технику накануне новой акции протеста.
Об этом сообщает TUT.by.
Колонна из военной техники, автозаков и машин с колючей проволокой движется по проспекту Независимости в Минске.
Отмечается, что в минувшее воскресенье протестующие вновь приходили к резиденции действующего президента Александра Лукашенко, охраняемую военными и силовиками.
Читайте также, в Беларуси на детей составили 200 протоколов за участие в протестах. В связи с этим Генпрокуратура Беларуси инициирует ужесточение ответственности родителей за противоправное поведение детей.
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