В Минск начали стягивать вооруженные силы и технику накануне новой акции протеста.

Об этом сообщает TUT.by.

Колонна из военной техники, автозаков и машин с колючей проволокой движется по проспекту Независимости в Минске.

Отмечается, что в минувшее воскресенье протестующие вновь приходили к резиденции действующего президента Александра Лукашенко, охраняемую военными и силовиками.

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