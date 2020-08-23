Протесты в Беларуси: на улицы выйдет армия [ Редактировать ]
В разгоне демонстраций в городах Беларуси могут начать участвовать вооруженные силы.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Так, армия возьмет под охрану памятники и мемориалы, возле которых должны собираться участники акций протеста.
Мы не можем смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей - сегодня организуются акции в этих священных местах. Поэтому с сегодняшнего дня мы берем их под нашу охрану.
Отмечается, что солдаты начнут действовать в случае нарушения порядка и спокойствия во время акций протеста.
Ранее мы писали, что МВД готовится к разгону акций протеста в городах Беларуси. Такое решение приняли из-за проведения акции протеста 23 августа.
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