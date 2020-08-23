В разгоне демонстраций в городах Беларуси могут начать участвовать вооруженные силы.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, армия возьмет под охрану памятники и мемориалы, возле которых должны собираться участники акций протеста.

Мы не можем смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей - сегодня организуются акции в этих священных местах. Поэтому с сегодняшнего дня мы берем их под нашу охрану.

Отмечается, что солдаты начнут действовать в случае нарушения порядка и спокойствия во время акций протеста.

Ранее мы писали, что МВД готовится к разгону акций протеста в городах Беларуси. Такое решение приняли из-за проведения акции протеста 23 августа.