Європу накриває друга хвиля епідемії коронавірусу: ситуація в країнах [ Редактировать ]
Друга хвиля епідемії коронавірусу починається в Австрії. Про це повідомив канцлер країни. Себастьян Курц попередив про важкі осінь та зиму, адже кількість заражень зростає дуже стрімко.
У Франції ж вперше зафіксували понад 10 тисяч нових випадків коронавірусу за добу. Такого не було навіть у розпал першої хвилі.
Поширення інфекції пришвидшується і у Великій Британії. Про складну ситуацію у Європі розкаже Світлана Чернецька.
З кожним днем у цій французькій лікарні все більше пацієнтів із ковід-19. Балони з киснем тут несуть один за Одним. Чимало хворих у критичному стані. Марсель - друге за величиною місто в країні і тут ситуація із коронавірусом різко загострилася. Зараз фіксують рекордну кількість захворювань - у півтора разу більшу, ніж в Парижі. Лікарі говорять про початок другої хвилі епідемії. І готують додаткові ліжка у реанімації.
Лайонель Веллі, лікар-анестезіолог лікарні у Марселі (Франція):
Ми зараз опинилися у такій же ситуації, що була на початку весни. Пацієнти із тими ж симптомами та тими ж ускладненнями. Єдине, що ми трохи змінили протоколи лікування, відповідно до нових знань, які отримали науковці за літо. Але для нас історія повторюється.
І прогнози науковців щодо Франції невтішні. Кількість нових випадків захворювання в країні зростатиме й далі. Вже зараз за добу реєструють понад 10 тисяч пацієнтів з COVID-19. Коли у пік епідемії в квітні таких було 4000.
Жан Кастекс, прем'єр-міністр Франції:
Так, вірус буде серед нас ще кілька місяців і ми мусимо навчитися жити із ним без повернення до національного локдауну.
Франція, як і інші країни ЄС не хоче повернення жорсткого карантину. Адже з його побічними ефектами уряди досі не можуть впоратися. Тож воліють вводити місцеві локдауни. Тобто жорсткіші засоби безпеки діють лише у тих районах, де фіксується спалах уражень. Так само роблять і в сусідній Великій Британії. Тут теж різко збільшилося поширення вірусу. І теж вводять додаткові карантинні заходи.
Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:
Я хочу чітко заявити, нові заходи безпеки це не новий національний локдаун. Навпаки, їхня ціль - уникнути другого загального локдауну. Якщо ми зменшимо наші соціальні контакти та покращимо нагляд за дотриманням правил, зможемо залишити відкритими наші школи, підприємства та офіси.
Про жодні драконівські методи не йдеться. З понеділка не можна буде збиратися групами більше шести людей. А на вулицях чергуватимуть спеціальні маршали, які стежитимуть за дотриманням безпечної відстані. Загалом, Британія сподівається повернутися до більш звичного життя до Різдва.
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