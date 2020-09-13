Напад на офіс "Опозиційної платформи - За життя"

Розбійний напад скоїли сьогодні на регіональний офіс партії "Опозиційна платформа - За життя" у Кураховому в Донецькій області. На щастя, ніхто не постраждав.

Злочинці пошкодили фасад будівлі - розтрощили вхідні двері та пробили стіну. Поліція внесла дане правопорушення у реєстр досудових розслідувань.

Андрій Ращупкин, лідер "Опозиційної платформи - За життя" в м.Курахове: