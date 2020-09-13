На офіс "Опозиційної платформи - За життя" у Кураховому скоїли розбійний напад [ Редактировать ]
Розбійний напад скоїли сьогодні на регіональний офіс партії "Опозиційна платформа - За життя" у Кураховому в Донецькій області. На щастя, ніхто не постраждав.
Злочинці пошкодили фасад будівлі - розтрощили вхідні двері та пробили стіну. Поліція внесла дане правопорушення у реєстр досудових розслідувань.
Андрій Ращупкин, лідер "Опозиційної платформи - За життя" в м.Курахове:
Был разбит стеклопакет входной двери, пробита стена и поврежден баннер с логотипом партии. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции, данное правонарушение внесено в РДР, изъяты записи с камер видеонаблюдения. Учитывая то, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" стремительно увеличивает свой рейтинг и в связи с этим наши оппоненты прибегают к грязным технологиям, но мы повторно заявляем, что наша команда "Оппозиционной платформа - За жизнь" только за честные выборы.
по теме
Робота у прифронтових районах: співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко закликав владу підтримати заводи на Донбасі
Попри бойові дії на Донбасі, там працюють великі підприємства. Зокрема, і у прифронтових районах. Сьогодні депутати від опозиції побували на заводі в Костянтинівці
На Донбасі відзначають річницю визволення від нацистів
На Донбасі цими днями відзначають 77-му річницю визволення від нацистів. Урочистості з цієї нагоди відбуваються в багатьох містах регіону. Сьогодні, зокрема, День визволення відзначали в Дружківці та Костянтинівці
Верховна Рада повернулася до роботи: підсумок першого тижня
Багато піару, дивні провали корисних законопроєктів і протягування рішень, без яких, можливо, було би краще
Юрій Бойко закликав владу підтримати Донбас та відродити вугільну галузь
Держава має не лише повернути право голосу людям на прифронтових територіях, а й підтримати жителів Донбасу загалом
Розстріл автобуса з активістами ГО "Патріоти - За життя": нападкиків затримано
Нападників, які напередодні увечері обстріляли автобус на трасі біля Люботина, на Харківщині, затримали