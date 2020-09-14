Від лісових пожеж у США загинули вже 33 людини. Серед них - одна дитина. Десятки вважаються зниклими безвісти. Найсильніше стихія вирує у штатах Каліфорнія, Орегон та Вашингтон. До гасіння вогню задіяли понад 30 тисяч пожежників. Локалізувати полум'я заважає посушлива погода та сильний вітер. Вигоріли десятки тисяч гектарів лісу, зруйновано тисячі будинків.

Елізабет Дженгерн, власниця мобільної кухні: