Как сделать обычный монитор сенсорным (видео) [ Редактировать ]
В интернете появилось устройство под названием Bluever Hello X2, которое позволяет добавить сенсорное управление к любому монитору или ноутбуку. Оно будет работать не только с пальцами, но и стилусом - можно рисовать или чертить.
Об этом сообщает gsminfo.com.ua.
Bluever Hello X2 устанавливается на угол экрана - оно подходит для мониторов с диагональю от 10 до 27 дюймов. Главное, чтобы толщина корпуса экрана не была больше 2,8 мм.
Устройство с помощью камер и инфракрасных датчиков определяет местоположение точки, куда касается палец или стилус. Для синхронизации устройство подключается к USB в компьютере, оно работает с Windows и MacOS.
Новинку уже можно заказать на Kickstarter. Стоимость Bluever Hello X2 по предварительному заказу составляет 69 долларов.
Ранее мы писали о том, что ASUS представила в Украине ноутбук с двумя экранами.
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