В интернете появилось устройство под названием Bluever Hello X2, которое позволяет добавить сенсорное управление к любому монитору или ноутбуку. Оно будет работать не только с пальцами, но и стилусом - можно рисовать или чертить.

Об этом сообщает gsminfo.com.ua.

Bluever Hello X2 устанавливается на угол экрана - оно подходит для мониторов с диагональю от 10 до 27 дюймов. Главное, чтобы толщина корпуса экрана не была больше 2,8 мм.

Устройство с помощью камер и инфракрасных датчиков определяет местоположение точки, куда касается палец или стилус. Для синхронизации устройство подключается к USB в компьютере, оно работает с Windows и MacOS.

Новинку уже можно заказать на Kickstarter. Стоимость Bluever Hello X2 по предварительному заказу составляет 69 долларов.

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