Исследователи из Японии разработали устройство, с помощью которого можно почувствовать на вкус еду из сети.

Об этом сообщает Techxplore.

По информации, аппарат нужно приложить языку и пять гелевых шариков воспроизведут соответствующие вкусы: горький, кислый, сладкий, соленый и "умами".

Отмечается, что аппарат будет полезен тем людям, которые страдают от проблем с лишним весом и больных различными кишечными заболеваниями, вынужденными придерживаться строгой диеты.

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