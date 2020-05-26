Виртуальный вкус: создан аппарат для "дегустации" интернета (видео) [ Редактировать ]
Исследователи из Японии разработали устройство, с помощью которого можно почувствовать на вкус еду из сети.
Об этом сообщает Techxplore.
По информации, аппарат нужно приложить языку и пять гелевых шариков воспроизведут соответствующие вкусы: горький, кислый, сладкий, соленый и "умами".
Отмечается, что аппарат будет полезен тем людям, которые страдают от проблем с лишним весом и больных различными кишечными заболеваниями, вынужденными придерживаться строгой диеты.
Читайте еще, ученые разработали устройство для перевода кошачего языка. С его помощью можно в точности различить, чего хочет питомец в любой момент.
по теме
Xiaomi разработали "энергетического монстра"
Устройство оснащено взрывостойкими и антиморозными клапанами
"Карманная" дезинфекция: создано обеззараживающее средство для очков и смартфонов
Благодаря ему можно без риска поцарапать протирать стеклянные поверхности
В Японии создали мобильный электротранспорт (видео)
Транспортное средство весит всего 5,5 килограмм
Тайны Вселенной: найдена самая старая галактика
Она стала первой обнаруженной кольцеподобной галактикой на огромном расстоянии
В Китае прошел "роботический" выпуск новостей
Виртуальные журналисты вскоре заменят настоящих