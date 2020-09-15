В Киеве проведут так называемую "неделю без автомобиля". Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Таким образом столица поддерживает инициативу европейских городов, которые ежегодно проводят Европейскую неделю мобильности: начинается она 16 сентября и заканчивается 22-го - во Всемирный день без автомобиля.

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В этом году тема мероприятия - "Мобильность с нулевыми выбросами".

Заместитель председателя КГГА Александр Густелев отметил, что эпидемия коронавируса внесла коррективы в планы власти. Но это не мешает киевлянам воспользоваться интересными предложениями. Например, в течение всей недели можно будет взять абонемент велопроката Bikenow со скидкой 25%.

Также в рамках "мобильной" недели будет проводиться интернет-марафон: киевляне смогут запечатлеть на фото или видео свои маршруты пешком, на велосипеде или общественном транспорте и опубликовать их в соцсетях под хэштегом #kyivmobilityweek.

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