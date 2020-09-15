Вибух газогону на Київщині: поліція порушила кримінальну справу [ Редактировать ]
Під час розгерметизації газогону на Київщині минулося без жертв. Про це повідомили в МВС. Аварія на ділянці газопроводу високого тиску сталася о пів на першу ночі, вибухнуло під землею, орієнтовно на глибині два метри. Як повідомили нам у селищній раді Чабанів - людей з довколишніх вулиць вночі евакуювали.
Але згодом їх повернули до помешкань. Про причини аварії поки нічого не повідомляють, попередньо відомо, що на цій ділянці жодних робіт не проводили.
Порушено кримінальну справу за статтею - пошкодження об'єктів магістральних нафто- та газопроводів. При цьому Оператор ГТС повідомив, що аварія у Чабанах не вплине на транзит газу до Європи.
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