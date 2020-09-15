Народные депутаты Украины поддержали за основу законопроект президента Владимира Зеленского №3915, который предлагает запретить назначать залог в качестве меры пресечения для преступников, подозреваемых в сбыте и обороте наркотиков.

За проект закона о внесении изменения в статью 183 УПК Украины о праве судьи и суда не определять размер залога в уголовном производстве, на заседании парламента 15 сентября проголосовали 246 нардепов.

Документ предлагает избирать меру пресечения в виде ареста без права внесения залога для тех задержанных, кто обоснованно подозревается в преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических и психотропных веществ.

В объяснительной записке к законопроекту сказано:

В интересах стабильного надежного существования и жизнедеятельности нации, сохранения ее физического и нравственного здоровья, крайне важна изоляция лиц, совершающих особо тяжкие преступления в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, на этапе досудебного расследования. Учитывая вышесказанное, возникла необходимость в расширении круга уголовных производств, в которых при вынесении решения о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, суд вправе не определить размер залога.

Ранее сообщалось, что в Павлограде полицейский участок расформировали из-за торговли наркотиками.