Пока Украина отмечала национальный праздник Дня Независимости, Microsoft отметила 25-летие со дня выпуска культовой Windows 95. Именно 24 августа 1995 года поступила в продажу первая версия этой операционной системы.

Ее запуск был, вероятно, наиболее значимым продуктом для Microsoft, который заложил основу для последующих версий Windows.

Именно в Windows 95 впервые появились такие привычные каждому современному пользователю Windows 10 таких элементов интерфейса, как как панель задач, меню "Пуск", Корзина, расположение кнопок и массу других инновационных на то время решений.

Windows 95 также ознаменовала постепенный отказ от MS-DOS, когда она была объединена с Windows в одно предложение, что сделало ее более удобной для пользователя операционной системой.

Стоит отметить, что Windows 95 была выпущена с большой помпой. Фирма провела масштабную рекламу по ее запуску, на которую было потрачено более 300 миллионов долларов. И это окупилось настолько хорошо, что операционные системы Microsoft до сих пор считаются наиболее лучшими для домашнего использования.

Чтобы отпраздновать эволюцию за последние 25 лет, прошедшие после Windows 95, Microsoft создала видеоролик, в котором рассматриваются изменения различных элементов графического интерфейса.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, в Windows был найден неожиданный способ ускорить компьютер. Также ранее мы рассказывали, почему на самолетах Boeing 747 пользуются дискетами.