YouTube запускает новый формат видео [ Редактировать ]
YouTube официально объявил о запуске Shorts - нового формата коротких видео, снятых на мобильные телефоны. Длина роликов будет ограничена 15 секундами, в которые можно уместить несколько записей, дополненных музыкой.
Об этом сообщает kurs.com.ua.
В YouTube Shorts можно отрегулировать скорость воспроизведения и использовать таймер обратного отсчета для отложенного старта записи. Он позволит записывать короткие клипы со штатива без помощи других лиц.
Роликами легко делиться с друзьями, их можно делать приватными или общедоступными. Все видео формата Shorts будут доступны в отдельном разделе YouTube, где их можно будет перелистывать простыми свайпами.
В ближайшие дни YouTube Shorts станет доступен в Индии, а позже и в других странах. Разработчики обещают внедрять много новых функций и инструментов, прислушиваясь к отзывам пользователей.
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