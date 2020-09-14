YouTube официально объявил о запуске Shorts - нового формата коротких видео, снятых на мобильные телефоны. Длина роликов будет ограничена 15 секундами, в которые можно уместить несколько записей, дополненных музыкой.

Об этом сообщает kurs.com.ua.

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В YouTube Shorts можно отрегулировать скорость воспроизведения и использовать таймер обратного отсчета для отложенного старта записи. Он позволит записывать короткие клипы со штатива без помощи других лиц.

Роликами легко делиться с друзьями, их можно делать приватными или общедоступными. Все видео формата Shorts будут доступны в отдельном разделе YouTube, где их можно будет перелистывать простыми свайпами.

В ближайшие дни YouTube Shorts станет доступен в Индии, а позже и в других странах. Разработчики обещают внедрять много новых функций и инструментов, прислушиваясь к отзывам пользователей.

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