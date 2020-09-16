Группе крымских татар вынесли приговор в России [ Редактировать ]
В среду, 16 сентября, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что ростовский суд приговорил фигурантов дела второй бахчисарайской группы Хизб ут-Тахрир к максимальным срокам наказания в колонии строгого режима.
110 лет колонии строгого режима на семерых - такой приговор вынес ростовский суд по уголовному делу Хизб ут-Тахрир. Восьмого, Эрнеста Аметова - оправдали и освободили из-под стражи.
Крымские татары получили следующие максимальные сроки наказания в колонии строгого режима:
- Марлен Асанов - 19 лет,
- Мэмет Белялов - 18 лет,
- Сервера Муставаева - 14 лет,
- Эдем Смаилов - 13 лет,
- Сайран Салиев - 16 лет,
- Тимур Ибрагимов - 17 лет,
- Сервер Зекирьяев - 13 лет.
Денисова призвала представителей международных миссий, правозащитных организаций и дипломатического корпуса заставить Россию прекратить незаконные задержания граждан Украины и вернуть их на родину.
МИД Украины выразило протест в связи с новыми приговорами семи осужденным в деле Хизб ут-Тахрир.
В ведомстве призвали Россию отменить решение суда и освободить незаконно осужденных крымских татар. Также в МИД аппелируют к международному сообществу.
Призываем международное сообщество отреагировать на такое позорное решение государства-оккупанта, категорически осудить применение Россией неправомерной практики судебных преследований инакомыслия.
Также в ведомстве призвали усилить давление на Россию, в том числе санкционное.
Ранее мы писали о том, что в оккупированном Крыму российские силовики задержали крымского татарина Руслана Бекирова
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