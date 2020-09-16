В среду, 16 сентября, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что ростовский суд приговорил фигурантов дела второй бахчисарайской группы Хизб ут-Тахрир к максимальным срокам наказания в колонии строгого режима.

110 лет колонии строгого режима на семерых - такой приговор вынес ростовский суд по уголовному делу Хизб ут-Тахрир. Восьмого, Эрнеста Аметова - оправдали и освободили из-под стражи.

Крымские татары получили следующие максимальные сроки наказания в колонии строгого режима:

Марлен Асанов - 19 лет,

Мэмет Белялов - 18 лет,

Сервера Муставаева - 14 лет,

Эдем Смаилов - 13 лет,

Сайран Салиев - 16 лет,

Тимур Ибрагимов - 17 лет,

Сервер Зекирьяев - 13 лет.

Денисова призвала представителей международных миссий, правозащитных организаций и дипломатического корпуса заставить Россию прекратить незаконные задержания граждан Украины и вернуть их на родину.

МИД Украины выразило протест в связи с новыми приговорами семи осужденным в деле Хизб ут-Тахрир.

В ведомстве призвали Россию отменить решение суда и освободить незаконно осужденных крымских татар. Также в МИД аппелируют к международному сообществу.

Призываем международное сообщество отреагировать на такое позорное решение государства-оккупанта, категорически осудить применение Россией неправомерной практики судебных преследований инакомыслия.

Также в ведомстве призвали усилить давление на Россию, в том числе санкционное.

Ранее мы писали о том, что в оккупированном Крыму российские силовики задержали крымского татарина Руслана Бекирова