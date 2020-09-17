США із жовтня вакцинуватимуть громадян від COVID-19, - про це заявив Дональд Трамп на прес-конференції у Білому домі. Президент США підкреслив, що понад 100 мільйонів доз сироватки проти коронавірусу можуть бути поширені у країні до кінця року, на місяць раніше, ніж прогнозував вищий урядовий чиновник у галузі охорони здоров'я Роберт Редфілд.

Дональд Трамп, президент США: