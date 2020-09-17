Украина не виновата - виноват коронавирус: хасиды спели гимн Украины на белорусской границе [ Редактировать ]
Хасиды-паломники, которые направляются в украинский город Умань на празднование еврейского Нового года, устроили импровизированный концерт на украино-белорусской границе, во время которого спели украинские и еврейские песни, переодевшись в национальные украинские одежды.
Как сообщает Lenta.UA, несмотря на блокирование паломников, хасиды не винят Киев в этих неудобствах, понимая сложную ситуацию, сложившуюся в результате пандемии коронавируса.
Хасиды спели Гимн Украины, после чего несколько раз проскандировали "Слава Украине!", а также озвучили слова поддержки действующему президенту Владимиру Зеленскому.
Глава хасидской общины Умани Ехиэль Штерн рассказал, что данное выступление в украинских народных одеждах - демонстрация поддержки хасидами Украины.
"Мы хотели показать всем украинцам, что мы любим Украину! И мы понимаем, что закрытие границ - это не вина Украины, а вина коронавируса, мировой проблемы. Поэтому мы говорим всем, что мы любим Украину. Слава Украине!", - сказал он.
В свою очередь, Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман отметил, что было бы правильно пустить хасидов помолиться в Умани.
"Я посмотрел это радостное, интересное видео. Я думаю, вот настоящие патриоты Украины! Они с радостью делают дружбу между Израилем и Украиной. Я думаю, что именно этих настоящих патриотов Украины нужно пустить в Умань помолиться - с осторожностями, со всеми законными моментами. Эти люди во всем мире сделают Украине большой-большой почет", - отметил он.
Напомним, на границе Беларуси и Украины находится уже несколько тысяч хасидов-паломников, которые направляются в украинский город Умань на празднование еврейского Нового года.
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