Тихановская прокомментировала заявление Лукашенко о закрытии границ [ Редактировать ]
Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская прокомментировала заявление президента Александра Лукашенко о закрытии границ. По ее мнению, это "новый уровень отрыва от реальности".
Об этом сообщила пресс-служба Тихановской в Telegram.
По словам оппозиционера, Лукашенко уже пугал противников режима несуществующими врагами и обвинял мирных людей в насилии.
"Но то, что он вчера наговорил про закрытие границ - это новый уровень отрыва от реальности. Это слова слабого человека из его собственного воображаемого мира. Не слушайте и не обращайте внимания на то, что говорит Лукашенко. Он потерял всякое доверие. Все наши соседи - наши друзья. Все белорусы - один народ", - сказала Тихановская.
Ранее сообщалось, что Лукашенко заявил об усилении охраны границы с Украиной, а также о закрытии границы с Литвой и Польшей.
по теме
Тихановская пообещала Лукашенко "гарантии безопасности"
При этом она назвала условие
Лукашенко закрыл границы с Украиной, Литвой и Польшей
Он также обратился к народам Литвы, Польши и Украины, попросив их противостоять развязыванию войны
"Президент Света": Тихановская обратилась к беларусам через Instagram
Тихановская отметила, что для победы нужно использовать все возможные каналы
В Сочи началась встреча Лукашенко и Путина
Это первая личная встреча глав двух государств после начала протестов в Беларуси
Встреча Путина и Лукашенко: в Кремле раскрыли детали
В Кремле рассказали, о чем будут говорить Путин и Лукашенко