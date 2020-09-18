Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская прокомментировала заявление президента Александра Лукашенко о закрытии границ. По ее мнению, это "новый уровень отрыва от реальности".

Об этом сообщила пресс-служба Тихановской в Telegram.

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По словам оппозиционера, Лукашенко уже пугал противников режима несуществующими врагами и обвинял мирных людей в насилии.

"Но то, что он вчера наговорил про закрытие границ - это новый уровень отрыва от реальности. Это слова слабого человека из его собственного воображаемого мира. Не слушайте и не обращайте внимания на то, что говорит Лукашенко. Он потерял всякое доверие. Все наши соседи - наши друзья. Все белорусы - один народ", - сказала Тихановская.

Ранее сообщалось, что Лукашенко заявил об усилении охраны границы с Украиной, а также о закрытии границы с Литвой и Польшей.