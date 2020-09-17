Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская зарегистрировалась в Instagram. Ее профиль называется president.sveta.

Тихановская объяснила появление аккаунта тем, что для победы нужно использовать все возможные каналы.

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"Я понимаю, что для победы нужно использовать все возможные каналы, и поэтому появился этот аккаунт – моя единственная актуальная персональная страница. Она будет более неформальной, чем мой официальный ТГ-канал "Пул первой" – ведь здесь я смогу видеть ваши комментарии, реакции и отметки", – отметила оппозиционер.

Она также поблагодарила беларусов за поддержку.

Ранее мы писали о том, что Тихановская пообещала Лукашенко "гарантии безопасности".

Также сообщалось, что Лукашенко обвинил Украину в управлении протестами в Беларуси.