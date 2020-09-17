"Президент Света": Тихановская обратилась к беларусам через Instagram [ Редактировать ]
Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская зарегистрировалась в Instagram. Ее профиль называется president.sveta.
Тихановская объяснила появление аккаунта тем, что для победы нужно использовать все возможные каналы.
"Я понимаю, что для победы нужно использовать все возможные каналы, и поэтому появился этот аккаунт – моя единственная актуальная персональная страница. Она будет более неформальной, чем мой официальный ТГ-канал "Пул первой" – ведь здесь я смогу видеть ваши комментарии, реакции и отметки", – отметила оппозиционер.
Она также поблагодарила беларусов за поддержку.
Ранее мы писали о том, что Тихановская пообещала Лукашенко "гарантии безопасности".
Также сообщалось, что Лукашенко обвинил Украину в управлении протестами в Беларуси.
по теме
Тихановская пообещала Лукашенко "гарантии безопасности"
При этом она назвала условие
Колесникова пересекла границу Беларуси с Украиной
Ранее сообщалось о пропаже Колесниковой
Белорусская оппозиция заявила о создании партии
Документы для регистрации партии подадут в ближайшее время
Оппозиция Беларуси отказалась от финансирования со стороны ЕС
Координационный совет оппозиции в Беларуси откажется от выделенной Евросоюзом финансовой помощи
Рада приняла заявление по ситуации в Беларуси
Рада считает, что президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными