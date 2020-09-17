Лукашенко закрыл границы с Украиной, Литвой и Польшей [ Редактировать ]
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о закрытии госграницы с Украиной. Он отметил, что вынужден также закрыть границу с Литвой и Польшей.
Об это сообщает издание "БелТА".
"Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть госграницу с запада",- заявил Лукашенко.
Он также обратился к народам Литвы, Польши и Украины, попросив их противостоять развязыванию войны.
"Остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне", - призвал Лукашенко.
Ранее сообщалось, что Лукашенко назвал мифом нелегитимные выборы в Беларуси.
Также мы писали о том, что Европарламент принял жесткое решение по Беларуси.
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