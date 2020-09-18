Україна не буде прописувати в Конституції особливий статус Донбасу. Про це, під час виступу у парламенті, заявив міністр з питань реінтерації тимчасово окупованих територій і перший заступник голови української делегації у ТКГ Олексій Резніков.

За його словами, на повернення Донбасу піде мінімум 20 років, а закінчення війни не означає повернення територій. Для цього в уряді розробляють пакет законопроектів для економічного та соціального відновлення Донбасу, а також про перехідне правосуддя на цих территоріях.

Також Олексій Резніков розповів про розповсюдження міфів про ТКГ з боку Москви. А саме про те, що група наділена повноваженнями, яких не має. Віце-прем'єр зазначив, що ТКГ - це лише майданчик для обоворення гуманітарних і безпекових питань.

А безпосередні рішення ухвалюються тільки президентом та парламентом. Саме Верховна Рада може прийняти спеціальний закон - проводити чи не проводити вибори на непідконтрольних територіях після їх деокупації та яким чином. І саме російська сторона, за словами Резнікова, намагається під будь-яким приводом блокувати переговори. У тому числі і щодо обміну полоненими.

Олексій Резніков, віцепрем'єр міністр, представник України в Тристоронній контактній групі: