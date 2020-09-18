Ураган "Саллі" залишив у США сотні тисяч людей без електроенергії. Негода дісталася Кароліни та Джорджії. Там за чотири години випала чотиримісячна норма опадів - близько 80 сантиметрів.

Напередодні ураган завдав шкоди Флориді й Алабамі: повалив лінії електропередач, перетворив дороги на річки та залишив будинки під водою. Стихія забрала життя однієї людини та ще одна зникла безвісти.

Наразі "Саллі" ослаб до стану пост-тропічного циклону, проте утворення торнадо все ще можливі.