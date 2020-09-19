В украинские больницы за сутки госпитализировали 669 больных с коронавирусной инфекцией.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, за все время пандемии такое большое количество суточных пациентов в медучреждениях стало рекордным показателем.

Были госпитализированы 669 человек. Это самое большое количество госпитализаций за все время пандемии. Вообще на сегодня в наших больницах с подтвержденным или с подозрением на COVID-19 находятся более 13 000 граждан. Хочу вам сказать, что, например, на первое сентября было 10900 пациентов.

Отмечается, что за минувшие сутки в Украине COVID-19 выявили у 203 ребенка и 161 медицинского работника.

Ранее мы писали, что за сутки на территории Украины выявили 3240 новых инфицированных коронавирусной инфекцией.