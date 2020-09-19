За сутки на территории Украины зарегистрировали 3240 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает СНБО.

С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 172 712 человек. Из них 76 754 выздоровели (1268 - за минувшие сутки). 3516 человек погибли (48 - за минувшие сутки).

Отмечается, что больше всего новых случаев зафиксировали в Тернопольской (+311), Одесской (+281), Львовской (+260) областях и Киеве (+400).

Ранее мы писали, что главный санитарный врач Украины Виктор Лящко спрогнозировал стремительный рост случаев заболевания COVID-19 в стране.