В Украине ухудшается динамика коронавируса [ Редактировать ]
За сутки на территории Украины зарегистрировали 3240 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает СНБО.
С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 172 712 человек. Из них 76 754 выздоровели (1268 - за минувшие сутки). 3516 человек погибли (48 - за минувшие сутки).
Отмечается, что больше всего новых случаев зафиксировали в Тернопольской (+311), Одесской (+281), Львовской (+260) областях и Киеве (+400).
Ранее мы писали, что главный санитарный врач Украины Виктор Лящко спрогнозировал стремительный рост случаев заболевания COVID-19 в стране.
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