Осінь ігнорує Анталію: спека випалює популярний курорт [ Редактировать ]
Літня спека не хоче залишати курортну Анталію. У популярному серед туристів турецькому місті зафіксували тепловий рекорд - 35 градусів за Цельсієм.
Цей вересень найгарячіший в історії міста за останні 70 років. Усе через теплий повітряний фронт з Північної Африки. В Анталії також фіксують високу вологість - 70 відсотків. Утім, це не надовго.
За прогнозами синоптиків, цього тижня температура повернеться до сезонної норми.
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