За прогнозами синоптиків, цього тижня температура повернеться до сезонної норми

Літня спека не хоче залишати курортну Анталію. У популярному серед туристів турецькому місті зафіксували тепловий рекорд - 35 градусів за Цельсієм.

Цей вересень найгарячіший в історії міста за останні 70 років. Усе через теплий повітряний фронт з Північної Африки. В Анталії також фіксують високу вологість - 70 відсотків. Утім, це не надовго.

За прогнозами синоптиків, цього тижня температура повернеться до сезонної норми.