Спільні навчання українських та НАТОвських спецпризначенців зможуть побачити усі охочі. Посольство США запросило спостерігати за маневрами літаків та десантуванням сил спецоперацій протягом двох днів у різних регіонах України.

Як виглядають українсько-американські тренування на мінімальній відстані та навіть з борту літака - вже бачила Ірина Баглай.

Залізна пташка у повітрі, ніби трансформер з фільму фентезі, після злету змінює положення поворотних пропелерів. І дає газу.

Сідаємо у вертоліт, а рухаємось зі швидкістю літака - 500 кілометрів на годину. Конвертоплани СV-22 Osprey- дивина для українського неба. Їх розробляли винятково для спеціальних сил Сполучених штатів впродовж 30 років.

Володимир Іванов, начальник повітряно-десантної служби ССО України:

Цікаво робити розрахунки десантування розрахунки перельотів, для нас это нове. Напрямок тут один - це виведення повітряним шляхом групи спеціального призначення в місце бойового призначення.

В Україні цього разу призначення - спільне десантування тактичних груп спецпризначення.

Вперше конвертоплани Osprey в українському повітряному просторі і вперше спецпризначенці трьох країн України США та Польщі діють як одна команда.

Україна поки що не в НАТО, але її підрозділи спецпризначенців вже в Альянсі. Один із них - торік сертифікований, вже на службі, чергує з ССО Альянсу. Інший тільки проходить тестування. Безпарашутне десантування, канатні з висоти 15 метрів освоєні. Всі цілі і на землі. І перші враження від наших військовослужбовців.

Військовослужбовець Сил спеціальних операцій ЗСУ:

Трошки тактика дій відрізняється від наших літальних апаратів.

Потужний потік повітря з боку конвертоплана збиває мене з ніг навіть у сотні метрів від місця десантування. А що вже говорити про військових, які мають швидко спуститися у спеціальних рукавицях по канату і втриматися.

Військовослужбовець Сил спецільних операцій ЗСУ:

Тут два гвинти більша подача повітря, тип канату інший його підіймає, тому військовослужбовцям потрібно інтенсивніше працювати, щоб виходити ви бачили канат підіймається його не можна втримати потрібно, щоб мінімум два військовослужбовця висіли на канаті.

Отже, за зручністю десантування Osprey поступається МІ-8, яким користуються українські військові. Та виграє за мобільністю і дальністю польотів. І освоєння його норову українським силам спецоперацій вдалось без труднощів.

Командир підрозділу ВПС США:

Вони дуже компетентні. Вчора їх тренування полягало в десантуванні з MI-8 разом з польськими спецпризначенцями і в них дуже добре виходило.

Різниця незначна. Потрібно лише трохи сміливості, щоб вийти з літального апарату і триматись за канат на висоті десь від 12 до 15 метрів. А ще мати ментальну витривалість робити це знову і знову.

Не лише повчитися у американців, а й самим є що продемонструвати і розповісти. 6 років виконання секретних бойових завдань, зокрема, у тилу ворога - тактика і досвід українських спецпризначенців в фокусі уваги натівців.

Військовослужбовець Сил спецільних операцій ЗСУ:

Як працюють диверсійно розвідувальні групи противника, в яких бойових ситуаціях ми з ними були бойові стички, яке озброєння використовує противник на Сході.

Командир підрозділу ВПС США:

В ці важкі дні ми цінуємо гарне партнерство, яке у нас склалось з українськими військовими. Ми прагнемо їх підтримувати, а ще я просто люблю працювати з хорошими людьми, а українці - чудові люди.

Дивні вертольоти та військових ваговиків ВПС США українці зможуть бачити у небі ще кілька днів. Тож здіймайте очі догори - скористайтесь цим унікальним шансом.