У Великій Британії посилюють карантинні обмеження. З 24 вересня всі ресторани та паби працюватимуть до десятої вечора. Уряд також розглядає можливість запровадження суворіших заходів - тоді всі заклади харчування повністю закриють.

У країні зростає число інфікованих коронавірусом від 3,5 до 4 тисяч нових заражень щодня. Якщо СOVID-19 і надалі поширюватиметься з такою швидкістю, то показники захворюваності можуть сягнути 50 тисяч за добу, - застерігають експерти.