У Великій Британії посилюють карантинні обмеження [ Редактировать ]
У Великій Британії посилюють карантинні обмеження. З 24 вересня всі ресторани та паби працюватимуть до десятої вечора. Уряд також розглядає можливість запровадження суворіших заходів - тоді всі заклади харчування повністю закриють.
У країні зростає число інфікованих коронавірусом від 3,5 до 4 тисяч нових заражень щодня. Якщо СOVID-19 і надалі поширюватиметься з такою швидкістю, то показники захворюваності можуть сягнути 50 тисяч за добу, - застерігають експерти.
по теме
Європу накриває друга хвиля епідемії коронавірусу: ситуація в країнах
Друга хвиля епідемії коронавірусу починається в Австрії. Про це повідомив канцлер країни. Себастьян Курц попередив про важкі осінь та зиму, адже кількість заражень зростає дуже стрімко
У Мадриді спорядять армію для боротьби з коронавірусом
Військові стежитимуть за дотриманням карантину і допомагатимуть медикам робити тести. У 37-ми районах і передмісті - запровадили локдаун
Чернівці повертаються до звичного ритму життя після карантину
Громадський транспорт їздить частіше. А діти нарешті пішли до школи. Як минув перший післякарантинний день
Коронавірус в Україні: статистика захворюваності
В Україні попередньої доби - 2 675 нових інфікувань COVID-19. Найбільше - в Києві, на Харківщині, Львівщині та Буковині
Скільки отримує Борис Джонсон і чому скаржиться на злидні
Борис Джонсон займає найвпливовішу посаду у Великій Британії. Він здійснив мрію дитинства - став прем'єр-міністром країни. Але без жертв не обійшлося