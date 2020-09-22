На Буковині 19-річний юнак став опікуном для неповнолітніх дітей [ Редактировать ]
На Буковині 19-річний хлопець вирішив стани опікуном для своїх менших братика і сестричок. Їхні батьки довгий час пиячили, дітьми не займалися. А в соцслужбі замість того, аби захистити малечу, - бездіяли.
Допомогти дітям вирішили волонтери. Придбали їм будинок, а старший син, Петро, от-от отримає документи про офіційне опікунство. Як живе сім'я зараз?
Ця історія вразила чи не пів країни. На відео, яке зняли волонтери, 40-річна матір показує свою, так би мовити "любов" до дітей.
Як з'ясувалося, жінка безперервно пиячила разом з чоловіком. Трьох малих дітей няньчив старший брат - 19-річний Петро. Після одного з батьківських застіль хлопець не витримав - звернувся до волонтерів. Ті найняли адвоката, покликали соцслужби. А Петро вирішив: стане для молодших опікуном.
Марта Левченко, благодійниця:
Коли ми їх знайшли - діти були в жахливому стані. В Пашеньки був ось такий флюс, нагноєння в роті. Це в серці мами не вкладається - те, що ти бачиш. І як вони працювали.
Відтоді минуло півтора місяця. На засіданні комісії при райадміністрації юнака підтримали й дозволили забрати дітей від батьків-пияків. А волонтери придбали для дітлахів будинок в іншому районі області.
Володимир Дубчак, благодійник:
Тут, на цьому місці, має бути кухня. Має плитка поставлена бути. Все, що потрібно. А тут має бути ванна.
Тринадцятирічний Павло і одинадцятирічна Карина пішли до місцевої школи. Вчителі кажуть: діти напрочуд виховані та старанні.
Таїсія Бузей, директор Біловецького навчально-виховного комплексу:
Діти прийшли в перший день і сіли за парти. І зараз діти також навчаються. Відвідують школу щодня. Діти охайні.
І вже знайшли тут нових друзів.
Павло Мороз, брат опікуна:
Подобається. Багато друзів знайшов.
Наймолодшу сестричку влаштували в дитсадок. А для Петра підшукали роботу.
Володимир Дубчак, благодійник:
Петя взагалі молодець. Я дуже задоволений. Він, буквально, за два дні освоїв професію карщика. Бачите, він дуже гарно працює. Ну і дітьми задоволений. Дуже гарні, розумні, послушні діти.
За місяць перебування тут, розповідає Петро, їхня матір навідалася лише один раз. Просила повернутися. Та хлопець поки що відмовився.
Петро Мороз, опікун:
Звичайно, буде складно. В мене надія на те, що батьки поправляться. Я хочу, щоб батьки поїхали на лікування і все було, як в нормальних сім'ях.
Уже за тиждень має відбутися засідання суду. На ньому Петра офіційно визнають опікуном. Хлопець вірить: батьки таки візьмуться за розум і нарешті покинуть пити.
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