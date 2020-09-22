Одеські правоохоронці отримали державну компенсацію на придбання житла [ Редактировать ]
Двадцять чотири квартири отримали сьогодні одеські поліцейські. Це результат програми, завдяки якій держава частково компенсує вартість житла.
Крім сертифікатів на нові оселі, копам подарували ще й нові автівки. А ще в Одесі презентували оновлену після реконструкції будівлю слідчого управління обласної поліції. І одразу провели в ній нараду, присвячену майбутнім виборам.
Наразі правоохоронці розслідують 65 кримінальних проваджень, пов'язаних із порушеннями виборчого законодавства. Найпоширеніші злочини - підкуп та незаконна агітація.
Ігор Клименко, голова Національної поліції України:
Будь яка ситуація, або повідомлення, яке буде розміщено в засобах масової інформації - буде ретельно перевірятися всіма службами Національної поліції України. Для того, щоб після закінчення виборів ми сказали, що ми зробили все можливе, щоб вибори відбулися чесно та прозоро!
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