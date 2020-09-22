Двадцять чотири квартири отримали сьогодні одеські поліцейські. Це результат програми, завдяки якій держава частково компенсує вартість житла.

Крім сертифікатів на нові оселі, копам подарували ще й нові автівки. А ще в Одесі презентували оновлену після реконструкції будівлю слідчого управління обласної поліції. І одразу провели в ній нараду, присвячену майбутнім виборам.

Наразі правоохоронці розслідують 65 кримінальних проваджень, пов'язаних із порушеннями виборчого законодавства. Найпоширеніші злочини - підкуп та незаконна агітація.

Ігор Клименко, голова Національної поліції України: