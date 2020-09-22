І в усьому світі, і в Україні у боротьбі з коронавірусом - уся надія на медиків. Та чому наші лікарі свої надії втрачають? А в деяких лікарнях - масово звільняються?

У МОЗ годують обіцянками. Мовляв, зарплата медика має бути 25 тисяч гривень, медсестри - від 12 тис. Та що маємо зараз?

Ось так у Бельгії минулого тижня медпрацівники державних клінік вимагали від урядовців підвищення зарплати. За українськими мірками вона доволі непогана - медична сестра тут отримує в середньому півтори тисячі євро, це трохи більше мінімальної зарплати, кваліфікований лікар - чотири тисячі. Та для бельгійських медиків така платня вважається принизливою.

Марі-Стелла Бонзо, медсестра з Бельгії:

Ми приїхали в Брюссель на демонстрацію - вимагаємо більшої поваги до нашої роботи та підвищення зарплат. У нас вона незмінна з 1994 року.

А це Черкаська лікарня швидкої допомоги. Тут медсестра теж отримує трохи більше встановленої державою мінімальної зарплати. В еквіваленті на європейську валюту - це 120 євро. Ситуація з українськими лікарями абсолютно дзеркальна.

Нейрохірург Станіслав Новіков оглядає знімки новоприбулих пацієнтів. В лікарню, де він працює, доправляють лише невідкладних хворих. За 20 років практики в закладі, він вважається досвідченим лікарем. Його зарплата з усіма надбавками та доплатами трохи більше 9 тисяч гривень. І на ці гроші він має не тільки утримувати родину, а ще й навчатися, аби не втратити кваліфікацію.

Станіслав Новіков, лікар-нейрохірург Черкаської міської лікарні швидкої допомоги:

Навіть маючи досвід 20 років лікарю постійно треба навчатись і потрібно, бажано, раз на рік виїжджати за кордон на конференції по своїй спеціальності. Доводиться нам ще підпрацьовувати в інших медичних приватних закладах.

Екстреної фінансової допомоги зараз потребує вся медична галузь. Якщо медики з досвідом хоч якось можуть виживати, то молоді фахівці взагалі опинились за межею бідності.

Тремтячими руками фельдшер швидкої Тетяна Воловіченко складає медикаменти після чергового виклику. Для екіпажу він був важкий - змушені були констатувати смерть пацієнта. За два роки роботи в екстреній допомозі дівчина не може морально звикнути до таких випадків. Оплата за цю пекельну працю - 3900 гривень на місяць. Аби хоч якось звести кінці з кінцями Таня змушена працювати на півтори ставки.

Тетяна Воловіченко, фельдшерка швидкої допомоги:

Сьогодні я працюватиму сутки, прийду завтра зранку додому - в мене є справи свої, які я буду робити і завтра ввечері знову повернусь на роботу.

Через низькі зарплати та важкі умови праці медичні працівники вже повально звільняються і їдуть за кордон. До того ж, каже директор Черкаського обласного центру екстреної допомоги, Україна втрачає найкваліфікованіші кадри. В його центрі вже дефіцит третини персоналу.

Ігор Фесун, директор Черкаського обласного центру екстреної медичної допомоги:

В інших областях, які ближче до кордону - це взагалі дуже велика проблема. У нас це проблема є, але ми ще тримаємось.

Протриматися до кінця року медиків напередодні попросив профільний міністр. Максим Степанов прогнозує суттєве підвищення зарплати медпрацівникам 2021 року. Урядовець анонсує до 25 тисяч гривень початкової платні для молодого лікаря. Принаймні, міністерство проситиме закласти такі суми до майбутнього бюджету.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Заробітна платня медпрацівника, тобто лікаря, повинна складати 23, від 22 до 25 тисяч грн. Це така середня початкова зарплата. Ми виходили з того, що середня заробітна плата медсестри повинна складати близько 17-18 тис грн і молодшого медперсоналу - не менше.

До заяв урядовців медики ставляться доволі скептично. Підвищення зарплат їм обіцяли одразу після впровадження реформи другої ланки, та в гаманцях лікарів і медсестер відтоді нічого не змінилось.