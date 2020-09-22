Підготовка до виборів у місцеві громади

До місцевих виборів залишилося - трохи більше місяця. Політичні сили щодня представляють виборцям кандидатів. У списку вже відомих претендентів з'явилося ще одне прізвище.

Досвід в управлінні великим містом, - саме це називають головною перевагою свого кандидата на посаду міського голови в "Опозиційній платформі - За життя". Олександр Попов - колишній голова КМДА. Зізнається, поставив перед собою дві першочергові задачі.

Олександр Попов, кандидат від партії "Опозиційна платформа - За життя" у м. Києві:

Речь идет прежде всего о пересмотре тарифов, которые для киевлян являются грабительскими и второе - мы будем повышать доходы киевлян. Прежде всего, за счет повышения заработных плат, стимулирования экономики, развития малого и среднего бизнеса, который впоследствии будет платить налоги в большем объеме.

Загалом у передвиборчій компанії "Опозиційної платформи - За життя" в усіх регіонах головні гасла - досягти миру на Донбасі та подолати економічну кризу.

Сергій Льовочкін, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя":

Люди устали жить в разрушенных домах, люди устали получать мизерные зарплаты и не иметь возможности получить качественную медицинскую помощь. Именно поэтому "Оппозиционная платформа - За жизнь" сегодня формирует команды во все советы на всей территории Украины. И для Киева наша команда во главе с Александром Поповым способна и сделает все необходимое, чтобы те проблемы, которые скопились за последние годы, были преодолены.

Також сьогодні очільники партії представили команду, яка йде на вибори до Київради. Запевняють: у списку лише професіонали.

Вадим Рабінович, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Мощнейший, сильнейший город нашей страны находится в долгах - именно поэтому устают мосты, вместо каштанов сажают всякую... Даже не хочу называть, как это. Люди добрые, давайте вернемся к нормальному времени!

"Опозиційна платформа - За життя" вже представила свої команди у більшості регіонів України. Завтра керівництво партії презентує виборцям кандидата на посаду Вінницького міського голови.