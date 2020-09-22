Зеленский и Трюдо провели разговор: что обсудили политики [ Редактировать ]
Во вторник, 22 июля, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в телефонном разговоре обсудили координацию мер в борьбе с последствиями пандемии. Об этом сообщает пресс-служба Зеленского.
Лидеры стран высказались за устранение искусственных препятствий на пути развития международной торговли для поддержки национальных экономик, ослабленных пандемией, а также за обеспечение доступа всех стран к необходимым медицинским товарам.
Мои слова искренней поддержки вашему правительству и всем канадцам в борьбе с коронавирусом. Глубоко сочувствую родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления больным.
Он также указал на заинтересованность украинской стороны в постепенной либерализации Канадой визового режима для граждан Украины.
Либерализация Канадой визового режима для украинцев остается неизменно актуальным вопросом для меня. Надеюсь, нам удастся сдвинуть этот процесс и достичь упрощения для украинцев, которые путешествуют в Канаду.
Президент Украины рассказал Трюдо о ситуации на Донбассе и о шагах Украины по мирному урегулированию.
Достижение мира на Донбассе остается ключевым приоритетом для меня. Спасибо за решительную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности нашего государства.
Наконец, Зеленский и Трюдо обсудили ход реформ в Украине. Премьер-министр Канады назвал мужественными шаги Зеленского в направлении реформирования государства и выразил свою поддержку.
Ранее мы писали о том, что Зеленский и президент Азербайджана провели беседу.
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