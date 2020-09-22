Во вторник, 22 сентября, президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора обсудил с президентом Азербайджанса Ильхамом Алиевым эпидемию коронавируса, ситуацию на Донбассе и двустороннее партнерство. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Зеленский отметил, что украинцы уже устали от карантина, и выразил надежду на скорейшее создание вакцины.

Владимир Зеленский также рассказал Ильхаму Алиеву о ситуации на Донбассе, напомнив о режиме прекращения огня, продолжающемся уже почти два месяца. В свою очередь Алиев заявил о поддержке со стороны Азербайджана суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, президенты обсудили ход выполнения ряда масштабных инфраструктурных и инвестиционных проектов, при активном участии крупного бизнеса и инвесторов из Азербайджана, которые реализуются в Украине.

Приятно, что азербайджанские партнеры активно участвуют в реализации важных проектов у нас. Яркий пример - капитальный ремонт 38 километров трассы М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи. Мы также движемся к завершению строительства сервисного хаба на КПВВ Чонгар.

Зеленский также отметил динамику двустороннего политического диалога и пригласил азербайджанские компании к участию в большой приватизации. Он предложил активизировать сотрудничество в рамках проектов с ГП Антонов.

Главы государств также обсудили сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере, в спорте, туризме и сфере межчеловеческих контактов. Зеленский поблагодарил за то, что Азербайджанский национальный музей ковра внедрил проект первой леди Украины и предоставляет туристам услуги украиноязычного аудиогида.

Ранее сообщалось, что Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки.