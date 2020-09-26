Вот и приближаются очередные выходные. Самое время продумать, чем вы будете заниматься в эти два дня, чтобы превратить их в незабываемый отдых. Мы собрали для вас мероприятия, которые подготовили организаторы для киевлян на 26-27 сентября.

Кинотеатр под открытым небом

Насладиться культовых фильмами под открытым небом можно даже в холодную пору. Посидите на пуфах и насладитесь волшебством осенних вечеров в самом центре Киева.

Когда: 26-27 сентября, в 20:30

Где: Парк Шевченко

Вход свободный. Узнать подробнее можно здесь

Пикник на Арт-заводе Платформа

Вкусная еда, выступления музыкантов, мастер-классы игры на барабанах и стрельба из лука. Это все ждет вас на "Пикнике". Приходите, если еще не готовы отпускать лето.

Когда: 26-27 сентября, с 11:00 до 22:00.

Где: Платформа арт-завод, улица Беломорская.

Сколько стоит: 100 гривен, до 12 лет бесплатно. Билеты можно купить здесь. Подробности читайте по ссылке

Каннский фестиваль

В кинотеатре покажут семь лучших картин, которые были представлены на фестивале короткометражек в Каннах. Показывать эти фильмы в Киеве будут долго, так что у всех ценителей кино, которые захотят посмотреть их на большом экране, будет такая возможность.

Когда: 26-27 сентября, в 20:30.

Где: Кинотеатр "Октябрь", улица Константиновская, 26

Сколько стоит: 65-105 гривен, в зависимости от сеанса. Посмотреть расписание и приобрести билеты можно здесь.

Фестиваль джаза и глинтвейна

В эту субботу жители и гости столицы смогут насладиться приятным джазом и вкусным глинтвейном. Там оборудуют целых три сцены, где сыграют современный и традиционный джаз.

Когда: 26 сентября, с 14:00 до 22:00

Где: Национальный ботанический сад имени Н.Н. Гришко НАН Украины, улица Тимирязевская, 1

Сколько стоит: 150 гривен. Детям до 12 лет бесплатно. Купить билеты и прочитать полную программу фестиваля можно здесь

Акустический вечер в Пикник Саде

На ивенте можно будет сделать красивые фотографии в инстаграм, выпить сидра и посидеть в яблочном саду. Все это будет сопровождаться чудесной музыкой.

Когда: 26 сентября, с 14:00 до 21:00

Где: ВДНХ, Пикник Сад, проспект Академика Глушкова, 1

Вход свободный. Узнать подробнее можно здесь

Бесплатный пешеходный квест "Осенний детектив"

Осень - пора хмурая, дождливая и таинственная. В ее серых будничных тенях так легко спрятать следы преступлений. Но опытного сыщика не сбить со следа! Давно хотели попробовать себя в роли детектива? С детства изучали дедуктивный метод? Тогда приходите на "Осенний детектив"! Пойдем, есть дело!

Когда: 26 и 27 сентября. 11:00 - 16:00

Адрес: улица Золотоворотская, 2а

Бесплатно. Зарегистрироваться можно тут.

Ночь в музее

В музее начнет оживать история. Это интерактивная экскурсия, которая расскажет про историю с помощью живых экспонатов и полной тьме с фонариком . Каждого участника ждет квест и фото с известными украинцами.

Когда: до 11 октября, сб-вс - с 20:00 до 22:00.

Где: Музей становления украинской нации, улица Лаврская, 27

Сколько стоит: 280 гривен. Подробности здесь

Выставка "ОсобливаЯ"

14 портретов и историй женщин ломают стереотипы в украинской общественной жизни. Приходите, чтобы познакомиться с героинями, которые своей деятельностью доказывают себе и окружению, что для женщины нет ничего невозможного!

Когда: 26 сентября, с 12:00 по 17:00

Где: NAU HUB, улица Гарматная, 53

Вход свободный. Узнать больше.

Экскурсия по подземелью Подола

Вместе с опытным диггером-проводником предлагают пройти не всегда легкий, но очень необычный маршрут по старинным подземельям Подола. Влазить придется через люк, поэтому оценивайте свои силы и габариты. Температура будет около 9 градусов. Часть маршрута придется пригибаться. Вы действительно прикоснетесь почти неизвестной страницы истории Киева.