Свої екологічні моделі представили навіть люксові бренди

Найяскравіші автоновинки і величезний натовп глядачів. У Пекіні стартував щорічний автосалон. Це єдина велика подія для машинобудівельної індустрії цьогоріч - через коронавірусні обмеження.

Шоу також відтермінували на п'ять місяців. Увага покупців нині прикута до електромобілів. Тож свої екологічні моделі представили навіть люксові бренди.