Натовпи глядачів та новинки еклектрокарів: у Пекіні стартував щорічний автосалон [ Редактировать ]
Найяскравіші автоновинки і величезний натовп глядачів. У Пекіні стартував щорічний автосалон. Це єдина велика подія для машинобудівельної індустрії цьогоріч - через коронавірусні обмеження.
Шоу також відтермінували на п'ять місяців. Увага покупців нині прикута до електромобілів. Тож свої екологічні моделі представили навіть люксові бренди.
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