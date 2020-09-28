Известную модель госпитализировали из-за сильного кровотечения во время беременности [ Редактировать ]
Известную американскую модель Крисси Тейген, которая беременна, госпитализировали из-за осложнений. Об этом она рассказала на своей странице Instagram в рубрике Stories.
Девушка вскоре станет мамой в третий раз. В последнее время Крисси соблюдала постельный режим, но и это не уберегло ее от сильного кровотечения. Сейчас она находится в больнице под присмотром врачей.
Вы все знаете, что я уже несколько недель нахожусь на постельном режиме. И это очень серьезный постельный режим. Например, я встаю, чтобы быстро сходить в туалет, и все. Я принимаю ванну два раза в неделю, не принимаю душ. У меня всегда шла кровь. Я нахожусь примерно на середине срока беременности, и кровь идет уже месяц. Каждый раз, когда я иду в ванную, у меня начинается кровотечение, но, честно говоря, даже если я буду просто там лежать, кровь все равно будет идти. Но сегодня разница была в том, что было похоже, будто вернули кран и оставили его включенным. Это так странно, потому что я чувствую себя очень хорошо.
Ранее мы писали о том, что Каменских подогрела слухи о беременности.
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