Гвалтівник у дитячому таборі: суд обрав запобіжний захід злочинцю [ Редактировать ]
Гвалтував дівчаток у дитячому таборі. На Львівщині обрали запобіжний захід директорові дитячого табору.
46-річний львів'янин два місяці проведе за ґратами. Йому інкримінують розбещення дітей віком від 11 до 14 - протягом 10 років.
І це справа ще дуже давня. Йдеться про злочини, скоєні у 2005. Але перша жертва звернулася до поліції лише торік. Досі тривало слідство, і лише зараз правоохоронці повідомили чоловіку про підозру. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
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