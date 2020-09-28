Гвалтував дівчаток у дитячому таборі. На Львівщині обрали запобіжний захід директорові дитячого табору.

46-річний львів'янин два місяці проведе за ґратами. Йому інкримінують розбещення дітей віком від 11 до 14 - протягом 10 років.

І це справа ще дуже давня. Йдеться про злочини, скоєні у 2005. Але перша жертва звернулася до поліції лише торік. Досі тривало слідство, і лише зараз правоохоронці повідомили чоловіку про підозру. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.