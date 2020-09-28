Битва титанів. Як США готуються до передвиборчих дебатів Трампа і Байдена? І чому розмову двох кандидатів вже охрестили головними шоу року? Дмитро Анопченко про його підготовку.

Майданчик для дебатів, а споруджують його у місцевому університеті Клівленда, цими днями, не зупиняючись, готують і вдень і вночі.

Монтують декорації, встановлюють світло, організовують місце для роботи численних телевізійних груп, а для висвітлення події акредитовані журналісти з усього світу, зокрема і наша знімальна група. Не встигнути просто не мають права, адже для Америки це подія номер один, перша на всю кампанію зустріч кандидатів сам на сам і перша можливість особисто з'ясувати стосунки.

І тут згадується знамените "стадіон так стадіон" з недавньої української історії. Адже Дональд Трамп вимагає, щоб до початку і одразу після завершення телевізійної трансляції його супернику провели тест на допінг. Тим більше, що дебати організовані саме на медичному факультеті університету.

І це не жарт. Вийшовши до преси у Білому домі, Трамп пояснив - дійсно переконаний, що Байден перед публічними виступами вживає стимулюючі препарати, і так само може їх застосувати, щоб краще виступити у вівторок на дебатах.

Дональд Трамп ,президент США:

Я часто жартую, але ж ви знаєте, що він не Вінстон Черчіль в плані дебатів, а раптом все нормально. І люди кажуть, що він був на стимуляторах. Багато хто так говорив. Отже, і я хотів би здати тест і він теж може його пройти.

Байден діє на упередження і вже заявив - оскільки Трамп не розбирається ані в політиці, ані в економіці, то дебати побудує на самих лише особистих образах.

А команда демократів до останнього обирає стратегію: а як на це відповідати? Холодним спокоєм, щоб підкреслити різницю між кандидатами,- чи бути жорстким і теж переходити на особистості?

Поки що заяви жорсткі. Наприклад, в ефірі MSNBC Байден вже порівняв Трампа із Геббельсом, звинувативши у пропаганді немов в нацистській Німеччині.

Джо Байден, кандидат у президенти США:

Він як Геббельс. Каже брехню, повторює-повторює-повторює - і це стає загальновідомим фактом, як вони собі думають.

До цього, при всій критичності до Трампа, Байден ніколи не дозволяв собі настільки різких порівнянь і оцінок. То ж, схоже, готовий обрати для дебатів другий сценарій - бути різким, уїдливим, давати відсіч. Тільки от схоже, що у Білому домі саме цього і чекають - адже, як показали дебати із Хілларі Клінтон 4 роки тому, рейтинг Трампа різко зростає, щойно він отримує можливість дебатувати, звертаючись не до фактів, а до почуттів і емоцій виборців.