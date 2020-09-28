Расследование по АН-26: в ГБР рассказали детали [ Редактировать ]
В понедельник, 28 сентября, в Государственном бюро расследований рассказали о ходе расследования по авиакатастрофе военного самолета АН-26 в Харьковской области.
Отмечается, что расследование начато по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины).
По состоянию на 28 сентября следователями ГБР проведен ряд следственных действий, а именно:
- осмотр места происшествия, в ходе которого было выявлено значительное количество вещественных доказательств и два бортовые самописцы ("черные ящики")
- осмотр останков 25 погибших при участии судебно-медицинских экспертов;
- назначено 26 судебно-медицинских экспертиз;
- изъяты образцы горюче-смазочных материалов самолета и образцы почвы на месте происшествия;
- в военной части проведена выемка документов по организации и проведению полетов;
- получены информация и документы у Украинского гидрометеорологического центра, государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины, Государственного предприятия Антонов, командования Воздушных Сил ВС Украины;
- опрошено в качестве свидетелей более 40 человек;
- обеспечено отбор биологических образцов для дальнейшего проведения ДНК экспертизы от 18 родственников погибших курсантов и 7 родственников членов экипажа;
- назначено 25 генетико-молекулярных экспертиз;
- затребовано документы по проведению ремонта и продлению ресурса двигателей, которые использовались на самолете;
- подано 7 ходатайств о наложении ареста на вещи и документы, изъятые в ходе осмотров, с целью дальнейшего обеспечения проведения генетико-молекулярных экспертиз.
Ход расследования находится на особом контроле руководства ГБР.
Также сообщается, что принимаются меры по скорейшему возвращению тел погибших их родственникам.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в пятницу, 25 сентября, в Харьковской области недалеко от города Чугуев произошла авиакатастрофа. На учениях во время захода на посадку разбился военный самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил Украины.
Позже стало известно, что на месте трагедии погибли 26 человек, один умер в больнице, также одному курсанту удалось выжить.
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