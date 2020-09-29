Турция опровергла уничтожение истребителя Армении [ Редактировать ]
Заявления Армении о причастности турецкой авиации к уничтожению истребителя Су-25 в ходе обострения конфликта в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности. Анкара расценивает это как пропагандистскую уловку.
Об этом заявил руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун, передает Reuters.
"Утверждение, что Турция сбила армянский истребитель, абсолютно не соответствует действительности. Армения должна уйти с оккупированных территорий, а не прибегать к дешевым пропагандистским уловкам", - добавил он.
С таким же заявлением выступил начальник пресс-службы Министерства обороны Армении Вагиф Даргяхлы.
"Сообщение о якобы уничтожении принадлежащего Армении самолета Су-25 истребителем F-16 является ложью", - заявил он.
Ранее мы писали, что над Нагорным Карабахом сбит самолет ВВС Азербайджана. Позже Армения обвинила Турцию в нападении.
Также сообщалось, что Турция готова поддержать Азербайджан на поле боя.
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