Заявления Армении о причастности турецкой авиации к уничтожению истребителя Су-25 в ходе обострения конфликта в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности. Анкара расценивает это как пропагандистскую уловку.

Об этом заявил руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун, передает Reuters.

"Утверждение, что Турция сбила армянский истребитель, абсолютно не соответствует действительности. Армения должна уйти с оккупированных территорий, а не прибегать к дешевым пропагандистским уловкам", - добавил он.

С таким же заявлением выступил начальник пресс-службы Министерства обороны Армении Вагиф Даргяхлы.

"Сообщение о якобы уничтожении принадлежащего Армении самолета Су-25 истребителем F-16 является ложью", - заявил он.

Ранее мы писали, что над Нагорным Карабахом сбит самолет ВВС Азербайджана. Позже Армения обвинила Турцию в нападении.

Также сообщалось, что Турция готова поддержать Азербайджан на поле боя.