"Слуги народа" пытаются снять с выборов в Николаевский областной и горсовет самую рейтинговую оппозиционную партию - ОПЗЖ [ Редактировать ]
Фото: zagittya.com.ua
Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"
Манипуляциями в местных избиркомах при участии людей из прошлой власти, "слуги" пытаются снять с выборов в Николаевский областной и городской советы самую рейтинговую в области оппозиционную партию - ОПЗЖ.
Власть "слуг народа" - политический банкрот в Николаевском регионе. Все, что они делают - попытка манипуляциями отстранить оппозицию от участия в выборах, сорвать демократический избирательный процесс и изменить реальные рейтинги партии власти.
ОПЗЖ в ближайшее время поимённо назовёт всех участников этих грязных незаконных действий, и все они будут нести ответственность перед законом.