Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Манипуляциями в местных избиркомах при участии людей из прошлой власти, "слуги" пытаются снять с выборов в Николаевский областной и городской советы самую рейтинговую в области оппозиционную партию - ОПЗЖ.

Власть "слуг народа" - политический банкрот в Николаевском регионе. Все, что они делают - попытка манипуляциями отстранить оппозицию от участия в выборах, сорвать демократический избирательный процесс и изменить реальные рейтинги партии власти.

ОПЗЖ в ближайшее время поимённо назовёт всех участников этих грязных незаконных действий, и все они будут нести ответственность перед законом.