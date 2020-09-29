Зробити все, що може у питанні звільнення політичних в'язнів пообіцяв Еммануель Макрон - Світлані Тихановській. Білоруська опозиціонерка зустрілася із французьким президентом у Вільнюсі. І попросила його стати посередником у врегулюванні кризи в Білорусі.

Напередодні перемовин Макрон заявив, що не визнає Олександра Лукашенка легетимним. А Тихановська запропонувала ЄС - запровадити персональні санкції проти конкретних осіб і підприємств, які підтримують або фінансують режим Лукашенка. І цю зустріч уже прокоментували в Мінську.

Мовляв, Литва нав'язує Тихановську, як визначну пам'ятку для відвідування. А санкції назвали шкідливими для всіх. Тим часом у Білорусі - і далі тривають арешти опозиціонерів.