Макрон пообіцяв Тихановській допомогти із звільненням політичних в'язнів [ Редактировать ]
Зробити все, що може у питанні звільнення політичних в'язнів пообіцяв Еммануель Макрон - Світлані Тихановській. Білоруська опозиціонерка зустрілася із французьким президентом у Вільнюсі. І попросила його стати посередником у врегулюванні кризи в Білорусі.
Напередодні перемовин Макрон заявив, що не визнає Олександра Лукашенка легетимним. А Тихановська запропонувала ЄС - запровадити персональні санкції проти конкретних осіб і підприємств, які підтримують або фінансують режим Лукашенка. І цю зустріч уже прокоментували в Мінську.
Мовляв, Литва нав'язує Тихановську, як визначну пам'ятку для відвідування. А санкції назвали шкідливими для всіх. Тим часом у Білорусі - і далі тривають арешти опозиціонерів.
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