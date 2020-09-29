79 річниця трагедії Бабиного Яру. Пам'ять жертв нацизму вшанував президент Володимир Зеленський та представники конфесій.

До пам'ятника перші особи держави поклали квіти і вперше на заході продемонстрували аудіо-візуальну інсталяцію - своєрідне відтворення трагізму тих років.

На останок, у присутності президента, Уряд та Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" підписали меморандум про взаєморозуміння та співпрацю. А надвечір жертв Бабиного Яру вшанували маршем пам'яті.

Митрополит Київський і всієї України Онуфрій, настоятель УПЦ:

Кожний рік ми сходимося для того щоб дати пямять тим загиблим, яких кості тут знаходяться.

Моше Азман, головний рабин України: