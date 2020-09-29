У Києві жертв Бабиного Яру вшанували маршем пам'яті [ Редактировать ]
79 річниця трагедії Бабиного Яру. Пам'ять жертв нацизму вшанував президент Володимир Зеленський та представники конфесій.
До пам'ятника перші особи держави поклали квіти і вперше на заході продемонстрували аудіо-візуальну інсталяцію - своєрідне відтворення трагізму тих років.
На останок, у присутності президента, Уряд та Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" підписали меморандум про взаєморозуміння та співпрацю. А надвечір жертв Бабиного Яру вшанували маршем пам'яті.
Митрополит Київський і всієї України Онуфрій, настоятель УПЦ:
Кожний рік ми сходимося для того щоб дати пямять тим загиблим, яких кості тут знаходяться.
Моше Азман, головний рабин України:
Это святое место здесь место которое святые души покоятся мы их должны помнить молимся о них и не забывать именно по этому идея создания Бабиного яра уже много лет витает здесь пытались сделать до сих пор не получилось по ряду причин, к сожалению. Надеюсь в этот раз получится.
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