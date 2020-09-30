Обрушится богатство: каким трем знакам зодиака повезет в октябре [ Редактировать ]
В октябре 2020 года некоторых знаков зодиака ждет настоящий "сюрприз" от судьбы. Астролог назвал трех представителей зодиакального круга, которых ждет мощный денежный поток. Об этом пишет МК.
Рак
Рак сможет разбогатеть в кратчайшие сроки. Этому знаку Зодиака удастся вывести жизнь на новый уровень. У Раков появится возможность получить повышение и реализовать сложный проект.
Козерог
Козерогам в октябре 2020 нужно попробовать свои силы в новой сфере деятельности. Им удастся проявить себя и зацепиться, в результате Козероги прилично разбогатеют.
Скорпион
Скорпиону придется действовать по-новому: где-то уступить, где-то промолчать и отойти в сторону, чтобы в удачный момент проявить себя. И тогда у Скорпиона будут все шансы, чтобы разбогатеть в октябре.
Ранее мы писали о том, что в октябре два знака зодиака станут настоящими баловнями судьбы.
по теме
Гороскоп на 10 сентября: кого ждет удача
10 сентября принесет удачу некоторым знакам зодиака
Гороскоп на неделю 28 сентября - 4 октября
В период с 28 сентября до 4 октября многие люди будут холодны
У 4 знаков зодиака совсем скоро закончится "черная полоса"
В ближайшее время у некоторых знаков зодиака закончится черная полоса
Гороскоп на неделю 21-27 сентября для всех знаков зодиака
Неделя с 21 по 27 сентября запомнится всем знакам зодиака и станет в некоторым смысле слова незабываемой
Топ-3 самых крепких пар по знаку зодиака
Астрологи утверждают, что некоторые зодиакальные пары способны построить очень крепкие взаимоотношения