У Кропивницькому вантажівка протаранила тролейбус [ Редактировать ]
У Кропивницькому вантажівка в'їхала у тролейбус з пасажирами. Водій ваговоза порушив правила - не надав перевагу громадському транспорту. Момент зіткнення зафіксувала камера спостереження.
Від удару тролейбус викинуло на пішохідну частину і він зніс електричну опору, обірвались з десяток електродротів. У момент аварії в тролейбусі було тридцять пасажирів. Ніхто не постраждав.
У лікарню доправили лише водія тролейбуса - у нього забій голови. Обидва кермувальники були тверезі.
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