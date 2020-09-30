В Украине зафиксировали новый антирекорд по COVID-19 [ Редактировать ]
По состоянию на 9:00 30 сентября в Украине зафиксировано 208 959 случаев коронавируса. За минувшие сутки медики подтвердили 4 027 новых случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Всего с начала пандемии от коронавирусной болезни в Украине умерли 4 129 человек (+64).
Выздоровели 92 360 человек (+2110).
Ранее сообщалось, что в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.
Также мы писали о том, что Турция начала испытания вакцины от коронавируса на людях.
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