По состоянию на 9:00 30 сентября в Украине зафиксировано 208 959 случаев коронавируса. За минувшие сутки медики подтвердили 4 027 новых случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Всего с начала пандемии от коронавирусной болезни в Украине умерли 4 129 человек (+64).

Выздоровели 92 360 человек (+2110).

Ранее сообщалось, что в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.

Также мы писали о том, что Турция начала испытания вакцины от коронавируса на людях.