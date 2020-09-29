Всемирная организация здравоохранения заявила о создании теста на наличие коронавирусной инфекции, который дает результат за 15 минут.

Об этом сообщает BBC.

Новый анализ поможет контролировать рост заболеваемости, особенно в бедных странах, страдающих от нехватки медицинского персонала и лабораторий.

Отмечается, что стоимость теста будет составлять 5 долларов, а производить его будут на мощностях фармацевтических фирм Abbott и SD Biosensor, анализы будут предназначены для 133 бедных стран.

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