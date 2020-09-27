Вакцина от коронавируса: в Китае началось использование препарата [ Редактировать ]
Китайские медики начали массовую вакцинацию населения от коронаиврусной инфекции.
Об этом сообщает New York Post.
Безопасность и эффективность примененной вакцины пока не доказана. Вакцину китайцы получают с июля. Член Национальной комиссии здравоохранения Китая Чжэн Чжунвэй, заявил, что КНР получила поддержку Всемирной организации здравоохранения перед тем, как начать ее использование.
Отмечается, что в ВОЗ в субботу заявили, что Китай выдал "внутреннее разрешение на экстренное использование".
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