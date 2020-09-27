Китайские медики начали массовую вакцинацию населения от коронаиврусной инфекции.

Об этом сообщает New York Post.

Безопасность и эффективность примененной вакцины пока не доказана. Вакцину китайцы получают с июля. Член Национальной комиссии здравоохранения Китая Чжэн Чжунвэй, заявил, что КНР получила поддержку Всемирной организации здравоохранения перед тем, как начать ее использование.

Отмечается, что в ВОЗ в субботу заявили, что Китай выдал "внутреннее разрешение на экстренное использование".

Читайте также, в ООН призвали поддержать усилия по созданию "народной вакцины" от COVID-19, доступной во всех странах.