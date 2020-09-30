Рекорд за кількістю образ. У Сполучених Штатах перші президентські теледебати перетворилися на обмін уїдливими закидами. Причому "відзначилися" обидва - і Трамп, і Байден.

Чому Америка цим шокована? І як телеефір змінить шанси кандидатів? Дмитро Анопченко - про історичний двобій титанів і все, що відбувалося довкола.

Такій кількості силовиків на кількох кварталах території позаздрили б організатори будь-якої військової операції. Університетське містечко Клівленда не просто огороджене величезними ґратами у людський зріст і розділене на сектори. Сюди зігнали національну гвардію, снайперів, вони на кожному даху; поліція патрулює територію і пішки, і верхи на конях, і на велосипедах.

Пояснення просте - побоювалися акцій протесту - мали інформацію, що демонстранти ледь не периметр будуть проривати. Обійшлося.

Відсутність скандалів на вулицях компенсували самі дебати, де доходило просто до хамства. Якщо від Трампа очікували гучних висловлювань і неповаги до суперника, то Байден для багатьох відкрився по-новому.

Мені складно навіть слово вставити із цим клоуном…

Та ти закінчив ВИШ найгіршим на своєму курсі. Навіть не кажи при мені слово "розумно"… Взагалі це слово ніколи не кажи! В тобі немає нічого розумного, Джо!

Все, що він каже - брехня! Всі знають, що він брехло!

Та він Путінське щеня!

Чому ти на запитання не відповідаєш? Чому…

Ти заткнеш уже пельку, чоловіче?

Обидва політики так багато разів намагалися один одного перекричати чи заткнути, що часто просто губився сенс того, що вони прагнули донести до аудиторії. Вони не стільки переконували країну, пояснювали, як змінять Америку, а саме для цього і проводять дебати, скільки намагалися принизити суперника. Трамп згадував сина Байдена - Хантера, Україну і "Буризму". Опонент звинувачував його у відсутності плану, бачення, стратегії та й взагалі - розуму… Слів було багато, зрозумілих меседжів - обмаль. І навіть лояльна CNN по закінченні трансляції назвала це "розбірками у дитячому садочку".

А головне, що за ці півтори години ефіру почула Америка - і заради одного лише цього моменту варто було півтори години провести біля телеекрану - тут теж можливий "білоруський сценарій". Через організоване демократами масове голосування поштою, а це мільйони бюлетенів, йде до того, що підсумки виборів уперше не зможуть підбити вчасно. Байден погодився, що на це можуть знадобитися "тижні", Трамп навіть сказав - "місяці"… І в цей перехідний період, коли офіційних підсумків ще не буде, коли кожен з двох політиків явно називатиме себе переможцем, багато хто побоюється сценарію, коли Америку можуть захлиснути акції протесту, ще більш радикальні, ніж вона бачила раніше.

Байден публічно погодився, що привітає будь-який результат виборів. А от Трамп відмовився відповісти, чи визнає він підсумки.

Прихильники Трампа вже оголосили, що на дебатах переміг він; ЗМІ, що співчувають демократам, сказали - "беззаперечний переможець - Байден". І трансляція, яка мала внести ясність, країну ще більше заплутала та розділила… І змусила з іще більшою тривогою чекати цих виборів. І того, що буде після них.