Моторошне вбивство на Львівщині: мати розстріляла двох доньок [ Редактировать ]
Моторошне вбивство на Львівщині. Мати з рушниці розстріляла двох доньок - 5 і 9 років, а потім наклала руки на себе.
Сталося все на території відпочинкового комплексу в гірському селі Велика Волосянка. Жінка з дітьми там жила в садибі, яка належала її матері. За версією поліції, в голови дочок вона поцілила з рушниці, а потім вистрелила в себе. Постріли почули відпочивальники й викликали поліцію. Чи мала жінка проблеми із психікою, чи стояла на обліку - інформації наразі немає.
Невідомо й те, на кого зареєстрована зброя.
Сергій Захарчик, керівник Старосамбірського відділу поліції Львівщини:
Жінка, яка мешкала в даному помешканні, вчинила постріли в своїх неповнолітніх дітей, які померли від даного поранення. Після цього вона вчинила самогубство, вистріливши з цієї ж зброї собі в голову зброя по вигляду є вогнепальною гладкоствольної рушницею. Походження зброї і як вона туди попала - буде з'ясовано.
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