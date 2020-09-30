Моторошне вбивство на Львівщині. Мати з рушниці розстріляла двох доньок - 5 і 9 років, а потім наклала руки на себе.

Сталося все на території відпочинкового комплексу в гірському селі Велика Волосянка. Жінка з дітьми там жила в садибі, яка належала її матері. За версією поліції, в голови дочок вона поцілила з рушниці, а потім вистрелила в себе. Постріли почули відпочивальники й викликали поліцію. Чи мала жінка проблеми із психікою, чи стояла на обліку - інформації наразі немає.

Невідомо й те, на кого зареєстрована зброя.

Сергій Захарчик, керівник Старосамбірського відділу поліції Львівщини: