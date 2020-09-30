Депутат заявила о повторном заболевании COVID-19 [ Редактировать ]
У народного депутата от "Европейской солидарности" Яны Зинкевич подтвердили заболевание COVID-19. Это второй раз, когда у депутата диагностируют коронавирус. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Как рассказала депутат, сегодня вся фракция "ЕС" прошла проверку на коронавирус. У нее результат оказался положительным.
"Я уже болела один раз коронавирусом, надеюсь в этот раз будет легче. В прошлый раз болела тяжело, была на кислородном обеспечении (но не на ИВЛ на счастье)", - отметила она.
Зинкевич добавила, что из симптомов коронавируса у нее только сильная усталость.
Ранее в Украине зафиксировали новый антирекорд по COVID-19.
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