У народного депутата от "Европейской солидарности" Яны Зинкевич подтвердили заболевание COVID-19. Это второй раз, когда у депутата диагностируют коронавирус. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Как рассказала депутат, сегодня вся фракция "ЕС" прошла проверку на коронавирус. У нее результат оказался положительным.

"Я уже болела один раз коронавирусом, надеюсь в этот раз будет легче. В прошлый раз болела тяжело, была на кислородном обеспечении (но не на ИВЛ на счастье)", - отметила она.

Зинкевич добавила, что из симптомов коронавируса у нее только сильная усталость.

Ранее в Украине зафиксировали новый антирекорд по COVID-19.