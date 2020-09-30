Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко назвал причину роста новых случаев заболевания коронавирусом в Украине. По его словам, рост заболеваемости связан с пренебрежением карантином. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

"Рост заболеваемости коронавирусом - это показатель того, что мы стали пренебрегать противоэпидемическими нормами. Нельзя этого делать. Я буду это говорить до того времени, пока у нас не стабилизируется ситуация с ростом заболеваемости", - отметил главный санврач.

Ляшко добавил, что кроме антирекорда по количеству новых случаев, Украина приближается к антирекорду по госпитализированным, поэтому Минздрав начинает искать дополнительные койки для больных COVID-19.

"В городе Киеве перепрофилируется 500 коек академических институтов. Завтра это будет решение Госкомиссии ТЭБ и ЧС. Мы также рассматривали, какую дополнительную больницу открывать для больных в Харькове", - отметил он.

Ранее в Украине зафиксировали новый антирекорд по COVID-19. Всего за время пандемии в Украине зафиксировано 4 129 смертей от коронавируса.